Российские оккупанты продолжают программу депортации жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области, наращивая ее масштабы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

Теперь, говорит он, «меры» дошли до жителей Новой Каховки, Каховки, Горностаевки, Большой Лепетихи, Верхнего Рогачика, Голой Пристани и Олешек.

— Концентрация военных преступлений просто облачная. Страх уничтожения толкает оккупантов на безумные шаги. И конец для них неизбежен, - подчеркнул он.

Напомним, что россияне на оккупированной части Херсонской области решили ужесточить режим фильтрационных мер.