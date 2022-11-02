Российский вице-премьер Александр Новак по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии заявил, что Россия и Иран договорились в ближайшее время подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом).

По его словам, компании из России и Ирана уже имеют договоренности по совместным проектам в области машиностроения, автомобилестроения, авиастроения. «Уже есть совместные проекты, договоренности между российскими и иранскими компаниями по организации необходимых совместных предприятий и поставкам соответствующих комплектующих», – приводит его слова российское государственное агентство ТАСС.

Товарооборот между странами, по данным Новака, за восемь месяцев 2022 вырос на 36,4% - до 3,3 миллиарда долларов.

Сотрудничество России и Ирана активизировалось после российского полномасштабного вторжения в Украину. В этой войне, как заявили Украина и западные страны, Россия использует дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, задействованные, в частности, во время массированных ударов по украинским городам в октябре.

В Иране и России неоднократно отрицали информацию о поставках дронов. 20 октября ЕС и Великобритания ввели санкции против производителя дронов-камикадзе – компании Shahed Aviation Industries – и трех иранских военных чиновников.

По данным Washington Post, Иран также согласился тайно передать России баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfagha.

Издание Foreign Policy утверждало, что Россия вербует на войну против Украины членов элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, оставшихся в стране после захвата власти талибами в прошлом году.

Вербовать их помогает Иран, следует из слов бывшего капитана коммандос. По его данным, рекруты переправлялись из Афганистана в Иран, а затем в Россию.

Напомним, Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и дронов.

На полках продуктовых магазинов временно оккупированного Херсона были замечены товары из Исламской республики Иран.