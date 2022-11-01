На полках продуктовых магазинов временно оккупированного Херсона были замечены товары из Исламской республики Иран.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении сказано, что после начала войны с 24 февраля многие компании прекратили ввоз товаров в РФ. Кого-то из них затронули финансовые санкции, кого-то – эмбарго на товары, а кто-то решил уйти с токсичного российского рынка, разорвав цепи поставок.

— В то же время на полках во многих магазинах Херсона рядом с продуктовыми товарами из ЛНР и РФ стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие друг другу обходить санкции. В частности, покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее, - указывается на сайте Сопротивления.

Центр отмечает, что даже на временно оккупированных территориях украинцы в большинстве своем избегают продуктовых товаров с флагом РФ на них, или иранскими символами на свертке.

Торговая изоляция РФ – это один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и сделать невозможным любые способы их обхода. В Украинском Херсоне не нужны товары стран-террористов и вскоре полки местных магазинов будут заполнены снова украинскими продуктовыми товарами, - указывается в сообщении.