Первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский объяснил, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения.

В своей статье для Укринформа Михаил Забродский пишет, что, во-первых, у РФ проблемы с обеспечением херсонской группировки, которая находится в оперативном отрыве от войск РФ на левом берегу Днепра.

Использование паромных переправ может помогать с логистикой только определенный период, но не решает вопроса полной поставки группировки в 18 — 20 тысяч человек и полноценного функционирования оккупационной администрации, особенно зимой.

Вторая причина заключается в оперативном искусстве, поскольку правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако оккупационные войска РФ не имеют сил и средств, а также уверенности в успехе для выполнения подобных задач.

Третья причина — выгода для РФ в построении обороны на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию Днепра по Украине в качестве транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.

Напомним, что кафиры не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.