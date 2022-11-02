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В декабре на аукционе в Нью-Йорке продадут редчайшее издание Конституции США. Аукционный дом Sotheby's ожидает, что ставки составят $30 миллионов.
Об этом пишет CNN.
Этот экземпляр сделан накануне исторической Конституционной конвенции 1787 года. Это один из 13 сохранившихся оригинальных печатных текстов американской Конституции — и один из двух, все еще находящихся в руках частных коллекционеров. Вторую приватную копию уже продали на аукционе за рекордные $43,2 миллиона.
Остальные 11 экземпляров хранятся в институциональных и правительственных коллекциях Исторического общества Пенсильвании, Государственного архива Нью-Джерси и Библиотеки Конгресса.
Напомним, на аукционе Виолити продали одну из самых редких монет номиналом 1 копейка . Покупатель выложил за нее 17 756 гривен.
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В декабре на аукционе в Нью-Йорке продадут редчайшее издание Конституции США. Аукционный дом Sotheby's ожидает, что ставки составят $30 миллионов.
Об этом пишет CNN.
Этот экземпляр сделан накануне исторической Конституционной конвенции 1787 года. Это один из 13 сохранившихся оригинальных печатных текстов американской Конституции — и один из двух, все еще находящихся в руках частных коллекционеров. Вторую приватную копию уже продали на аукционе за рекордные $43,2 миллиона.
Остальные 11 экземпляров хранятся в институциональных и правительственных коллекциях Исторического общества Пенсильвании, Государственного архива Нью-Джерси и Библиотеки Конгресса.
Напомним, на аукционе Виолити продали одну из самых редких монет номиналом 1 копейка . Покупатель выложил за нее 17 756 гривен.