Высокопоставленные чиновники из российских военных руководителей обсуждали использование ядерного оружия против Украины. Это вызвало беспокойство внутри администрации Джо Байдена и показывает, насколько Москва разочарована из-за неудач на поле боя в Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Да, военные руководители недавно имели разговоры, во время которых обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Президент РФ Владимир Путин не участвовал в разговорах.

Разведданные о разговорах военного руководства РФ по теме возможного применения ядерного оружия были распространены в правительстве США в середине октября.

– Тот факт, что российские военные руководители проводили обсуждение, встревожил администрацию Байдена, потому что это показало, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на поле боя, и свидетельствует о том, что угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами, – пишет NYT.

В то же время, американские чиновники заявили, что не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

— С самого начала мы четко дали понять, что комментарии россии о потенциальном использовании ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы воспринимаем их серьезно, — сказал чиновник Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Напомним, глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли предупредил Кремль о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что подобный шаг российского диктатора Владимира Путина изменит характер войны.