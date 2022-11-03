Владимир Зеленский и Тимоти Снайдер, фото Офиса президента Украины

Профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер стал одним из послов фандрейзинговой платформы United24 и будет помогать собирать средства на систему противодействия враждебным БПЛА, которым Россия атакует объекты критической инфраструктуры в Украине, сообщает Офис президента.

— Я поддерживаю Украину, она должна выиграть эту войну. Украинская победа откроет регион и мир для демократии и даст всем нам надежду. Но сейчас Украина находится под угрозой. Значительная часть Украины находится под оккупацией. Агрессор, нарушая все законы войны, стремится убить мирное население или лишить его основных средств к существованию – пищи, воды и электроэнергии. Я историк и ученый, и в перспективе хочу собирать деньги на восстановление библиотек, школ и университетов. Но сейчас мы должны сделать то, что более насущно, а именно – собрать средства, чтобы помочь Украине защититься от дронов-убийц. Поэтому я задался целью собрать 1 250 000 долларов в защиту от этих беспилотников, – сказал Тимоти Снайдер.

Историк лично встречался с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев в сентябре. Недавно Снайдер изложил в свободный доступ свой курс лекций для Йельского университета «Создание современной Украины», набравшего почти 3 миллиона просмотров. Зеленский выразил благодарность профессору за правдивое освещение истории Украины.

«Ловцом шахедов» называют устройство, которое помогает системе противовоздушной обороны сбивать беспилотники, которыми Россия обстреливает Украину. Точное название устройства и производителя не раскрывают в целях безопасности, но известно, что оно находится на вооружении в НАТО. Одно устройство стоит 50 миллионов гривен, украинцы уже насобирали деньги по меньшей мере на два экземпляра – 100 млн грн .

United24 – это украинский государственный сайт , запущенный 5 мая 2022 года, для сбора денег на поддержку Украины во время войны с РФ и для преодоления последствий российского вторжения.

За шесть месяцев граждане из 110 стран пожертвовали Украине из-за этой платформы $213 млн. Среди послов United24 – спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Гэмилл, группа Imagine Dragons, певица Стрейзанд, астронавт Скотт Келли.

Сбор средств проходит по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины. Собранные средства поступают через Национальный банк Украины в Министерство обороны, Министерство здравоохранения и Министерство инфраструктуры.