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Верховная Рада Украины планирует в 2023 году увеличить финансирование парламентских политических партий на 519,4 миллиона гривен.
Об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.
Такое решение, как сообщил нардеп, было принято в бюджетным комитетом парламента.
Помимо прочего, комитет согласовал увеличение финансирование телеканала Рада и газеты Голос Украины на 120 миллионов гривен.
Также следующим бюджетом, возможно, увеличится содержание антикоррупционных органов: Специальная антикоррупционная прокуратура получит на 63 миллиона больше, Национальное агентство по предотвращению коррупции на 16,4 миллиона.
На мероприятия по приватизации госимущества планируется выделить на 38,4 миллионов больше, на развитие физкультуры и спорта на 10 миллионов.
На расходы секретариата языкового омбудсмена на 116 миллионов гривен больше.
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Верховная Рада Украины планирует в 2023 году увеличить финансирование парламентских политических партий на 519,4 миллиона гривен.
Об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.
Такое решение, как сообщил нардеп, было принято в бюджетным комитетом парламента.
Помимо прочего, комитет согласовал увеличение финансирование телеканала Рада и газеты Голос Украины на 120 миллионов гривен.
Также следующим бюджетом, возможно, увеличится содержание антикоррупционных органов: Специальная антикоррупционная прокуратура получит на 63 миллиона больше, Национальное агентство по предотвращению коррупции на 16,4 миллиона.
На мероприятия по приватизации госимущества планируется выделить на 38,4 миллионов больше, на развитие физкультуры и спорта на 10 миллионов.
На расходы секретариата языкового омбудсмена на 116 миллионов гривен больше.