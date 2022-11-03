Верховная Рада Украины планирует в 2023 году увеличить финансирование парламентских политических партий на 519,4 миллиона гривен.

Об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

Такое решение, как сообщил нардеп, было принято в бюджетным комитетом парламента.

Помимо прочего, комитет согласовал увеличение финансирование телеканала Рада и газеты Голос Украины на 120 миллионов гривен.

Также следующим бюджетом, возможно, увеличится содержание антикоррупционных органов: Специальная антикоррупционная прокуратура получит на 63 миллиона больше, Национальное агентство по предотвращению коррупции на 16,4 миллиона.

На мероприятия по приватизации госимущества планируется выделить на 38,4 миллионов больше, на развитие физкультуры и спорта на 10 миллионов.

На расходы секретариата языкового омбудсмена на 116 миллионов гривен больше.