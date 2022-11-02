Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева за стойкость при отражении атак армии Российской Федерации в Донецкой области.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 2 ноября.

— В Донецкой области продолжаются самые жестокие бои. Хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за стойкость при отражении атак врага. Там в эти дни особенно тяжело: десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм, – сказал президент Владимир Зеленский.