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Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева за стойкость при отражении атак армии Российской Федерации в Донецкой области.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 2 ноября.
— В Донецкой области продолжаются самые жестокие бои. Хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за стойкость при отражении атак врага. Там в эти дни особенно тяжело: десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм, – сказал президент Владимир Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский благодарил николаевскую 406-ю артбригаду за уничтожение оккупантов.
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева за стойкость при отражении атак армии Российской Федерации в Донецкой области.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 2 ноября.
— В Донецкой области продолжаются самые жестокие бои. Хочу отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за стойкость при отражении атак врага. Там в эти дни особенно тяжело: десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм, – сказал президент Владимир Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский благодарил николаевскую 406-ю артбригаду за уничтожение оккупантов.