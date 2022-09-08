Президент Владимир Зеленский отметил достижения вооруженных сил Украины на Юге, а также на Харьковщине.

Об этом шла речь в видеообращении президента Украины 7 сентября.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, рассказал о «хороших новостях» из Харьковской области, но уточнил, что называть освобожденные населенные пункты пока нельзя.

Он поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду за храбрость и героизм при выполнении боевых задач.

Также Зеленский поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду, нанесшую «чрезвычайно успешные» удары по районам сосредоточения российских оккупантов на юге, и 60-й отдельной пехотной бригаде, последовательно продвигающейся вперед.

— Каждый успех наших военных в том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем уволить Приазовье и весь юг, - сказал Владимир Зеленский.

Как известно, 406 отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова до 2014 года базировалась в Крыму, после аннексии Россией которого была передислоцирована в Николаев.