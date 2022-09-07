Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, рассказал о « хорошие новости» из Харьковской области, но уточнил, что называть уволенные населенные пункты пока нельзя. Об этом передает НВ.

— Наверное, вы все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И думаю, каждый гражданин чувствует гордость за наших воинов, — заявил он.

Глава государства отметил, что пока не пора озвучивать названия населенных пунктов, куда возвращается украинский флаг. Он поблагодарил 25-ю воздушно-десантную бригаду, 92-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю десантно-штурмовую бригаду за храбрость и героизм при выполнении боевых задач.

Также Зеленский поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду, нанесшую « чрезвычайно успешных» ударов по районам сосредоточения российских оккупантов на юге и последовательно продвигающейся вперед 60-й отдельной пехотной бригаде.

Накануне в Сети появились неподтвержденные данные о том, что ВСУ совершили мощную атаку в районе Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области.

6 сентября Группировка Объединенных сил ВСУ Украины обнародовала видео, на котором, как подтверждают украинские военные, зафиксировано поражение состава оккупантов в Балаклее, установки С-300, а также САУ противника. 7 сентября в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ обнародовали видео падение российского самолета Су-25 в районе Балаклеи ( возле села Волохов Яр), который удалось сбить украинским военным.



