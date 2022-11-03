Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не считает, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на финские СМИ.

Министр прокомментировал информацию издания The New York Times о том, что российское военное руководство недавно проводило совещания, на которых обсуждали, как и где Москва могла использовать тактическое ядерное оружие в Украине.

По словам Пекка Хаависто, возможно, разговоры о ядерном оружии используются как сдерживающий фактор в конфликте.

Министр, однако, отмечает, что война в Украине может приобрести непредсказуемый оборот.

— Я не считаю это возможным, но в этой войне случались и другие маловероятные вещи. Вообще начало войны тоже считалось абсурдом. Еще в начале войны думали, что никто не будет применять военную силу с целью сменить правительство страны с 50-миллионным населением, совершая нападение на столицу. Но это вышло. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям, даже тем, которые кажутся нам иррациональными, — сказал он.

Напомним, высокопоставленные чиновники из российских военных руководителей обсуждали использование ядерного оружия против Украины. Это вызвало беспокойство внутри администрации Джо Байдена и показывает, насколько Москва разочарована из-за неудач на поле боя в Украине.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли предупредил Кремль о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что подобный шаг российского диктатора Владимира Путина изменит характер войны.