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В Николаевской области для обеспечения стабильной учебы депутаты облсовета от партии «Слуга Народа», в сотрудничестве с руководством Николаевской ОВА, способствовали передаче ноутбуков Chromebook в каждую общину области.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной партийной организации « Слуга Народа ».
Всего благодаря усилиям руководителя области Виталия Кима и Министерства образования и науки Украины регион получил от компании Google и Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре более 1700 таких гаджетов.
Депутат Николаевского облсовета от «Слуги Народа» Антон Табунщик отметил, что в Министерстве образования и науки Украины стремятся обеспечить бесперебойность образовательного процесса благодаря поддержке организации дистанционного обучения, ведь из-за войны значительная часть участников образовательного процесса находятся за рубежом или являются внутренне перемещенными лицами.
Значительное количество ВПЛ и в Березанской и Коблевской общинах. Об этом рассказал депутат облсовета от партии «Слуга народа» Владимир Погодаев.
— В Березанскую и Коблевскую общины области с началом полномасштабного вторжения приехали почти 7 тысяч внутренне перемещенных лиц с опасных территорий и нашей, и соседней Херсонской области. Среди них – более тысячи детей, у которых сейчас идет учебный год. Наша с коллегами задача обеспечить их качественным образованием, для чего мы и привлекли такую техническую поддержку, - сообщил Владимир Погадаев.
Депутат добавляет, что хромбуки легче обычных ноутбуков, быстрее в выполнении обычных функций и более просты в использовании.
– Google предоставляет финансовую помощь для закупки, лицензирования и поставки Chromebook, что позволяет обеспечить постоянство образовательного процесса во время войны. Также компания помогает учебным заведениям получить бесплатное расширение доступа и овладеть возможностями инструментов Google Workspace for Education, - пояснил Антон Табунщик.
Прессрелиз
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В Николаевской области для обеспечения стабильной учебы депутаты облсовета от партии «Слуга Народа», в сотрудничестве с руководством Николаевской ОВА, способствовали передаче ноутбуков Chromebook в каждую общину области.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной партийной организации « Слуга Народа ».
Всего благодаря усилиям руководителя области Виталия Кима и Министерства образования и науки Украины регион получил от компании Google и Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре более 1700 таких гаджетов.
Депутат Николаевского облсовета от «Слуги Народа» Антон Табунщик отметил, что в Министерстве образования и науки Украины стремятся обеспечить бесперебойность образовательного процесса благодаря поддержке организации дистанционного обучения, ведь из-за войны значительная часть участников образовательного процесса находятся за рубежом или являются внутренне перемещенными лицами.
Значительное количество ВПЛ и в Березанской и Коблевской общинах. Об этом рассказал депутат облсовета от партии «Слуга народа» Владимир Погодаев.
— В Березанскую и Коблевскую общины области с началом полномасштабного вторжения приехали почти 7 тысяч внутренне перемещенных лиц с опасных территорий и нашей, и соседней Херсонской области. Среди них – более тысячи детей, у которых сейчас идет учебный год. Наша с коллегами задача обеспечить их качественным образованием, для чего мы и привлекли такую техническую поддержку, - сообщил Владимир Погадаев.
Депутат добавляет, что хромбуки легче обычных ноутбуков, быстрее в выполнении обычных функций и более просты в использовании.
– Google предоставляет финансовую помощь для закупки, лицензирования и поставки Chromebook, что позволяет обеспечить постоянство образовательного процесса во время войны. Также компания помогает учебным заведениям получить бесплатное расширение доступа и овладеть возможностями инструментов Google Workspace for Education, - пояснил Антон Табунщик.
Прессрелиз