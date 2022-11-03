В Николаевской области для обеспечения стабильной учебы депутаты облсовета от партии «Слуга Народа», в сотрудничестве с руководством Николаевской ОВА, способствовали передаче ноутбуков Chromebook в каждую общину области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной партийной организации « Слуга Народа ».

Всего благодаря усилиям руководителя области Виталия Кима и Министерства образования и науки Украины регион получил от компании Google и Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре более 1700 таких гаджетов.

Депутат Николаевского облсовета от «Слуги Народа» Антон Табунщик отметил, что в Министерстве образования и науки Украины стремятся обеспечить бесперебойность образовательного процесса благодаря поддержке организации дистанционного обучения, ведь из-за войны значительная часть участников образовательного процесса находятся за рубежом или являются внутренне перемещенными лицами.

Значительное количество ВПЛ и в Березанской и Коблевской общинах. Об этом рассказал депутат облсовета от партии «Слуга народа» Владимир Погодаев.

— В Березанскую и Коблевскую общины области с началом полномасштабного вторжения приехали почти 7 тысяч внутренне перемещенных лиц с опасных территорий и нашей, и соседней Херсонской области. Среди них – более тысячи детей, у которых сейчас идет учебный год. Наша с коллегами задача обеспечить их качественным образованием, для чего мы и привлекли такую техническую поддержку, - сообщил Владимир Погадаев.

Депутат добавляет, что хромбуки легче обычных ноутбуков, быстрее в выполнении обычных функций и более просты в использовании.

– Google предоставляет финансовую помощь для закупки, лицензирования и поставки Chromebook, что позволяет обеспечить постоянство образовательного процесса во время войны. Также компания помогает учебным заведениям получить бесплатное расширение доступа и овладеть возможностями инструментов Google Workspace for Education, - пояснил Антон Табунщик.

Прессрелиз