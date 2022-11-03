Игорь Коломойский, фото УП

Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг, 3 ноября, пришел в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщает Украинская правда.

По информации издания, Коломойский с адвокатами пробыли в здании НАБУ около 20 минут. Источники УП заявили, что он приехал на допрос. Две недели до этого на допросе в НАБУ был бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.

Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями». По информации народного депутата Ярослава Юрчишина, фото указа главы государства о лишении гражданства Коломойского, а также Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича было подлинным.

Игорь Коломойский входит в тройку самых богатых людей в стране.