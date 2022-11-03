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Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг, 3 ноября, пришел в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщает Украинская правда.
По информации издания, Коломойский с адвокатами пробыли в здании НАБУ около 20 минут. Источники УП заявили, что он приехал на допрос. Две недели до этого на допросе в НАБУ был бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями». По информации народного депутата Ярослава Юрчишина, фото указа главы государства о лишении гражданства Коломойского, а также Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича было подлинным.
Игорь Коломойский входит в тройку самых богатых людей в стране.
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Бизнесмен Игорь Коломойский в четверг, 3 ноября, пришел в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом сообщает Украинская правда.
По информации издания, Коломойский с адвокатами пробыли в здании НАБУ около 20 минут. Источники УП заявили, что он приехал на допрос. Две недели до этого на допросе в НАБУ был бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов.
Ранее Игорь Коломойский отказался комментировать информацию о том, что президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, и назвал это «глупостями». По информации народного депутата Ярослава Юрчишина, фото указа главы государства о лишении гражданства Коломойского, а также Геннадия Корбана и Вадима Рабиновича было подлинным.
Игорь Коломойский входит в тройку самых богатых людей в стране.