Владимир Путин, Фото: Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин ждет «генерала зиму», поскольку надеется, что он поможет российской армии не потерпеть позорного поражения в войне против Украины.

Такое мнение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Reuters.

— 3 миллиарда евро (военной помощи – прим.) поступили от Европейского Фонда Мира. Еще 19 миллиардов поступило от Европейского Союза и стран-членов, чтобы поддержать Украину финансово, экономически, предоставлением гуманитарной помощи и материальных ресурсов, чтобы украинцы могли пережить эту зиму. Зима приближается , и Путин ждет «генерала зиму» в надежде, что это поможет российской армии, - сказал Боррель.

Топдипломат призвал страны Запада поддержать Украину, защищающую свое государство.

— Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны поддерживать Украину и ее народ. Они воюют, защищая свою страну, и у нас есть моральная обязанность, чтобы им помогать, – подчеркнул Боррель.

По прогнозу военного эксперта Олега Жданова, боевые действия зимой не утихнут, а будут активны. А морозная, сухая погода позволит украинским военным выполнять боевые задания и проводить контрнаступление. Он считает, что украинская армия подойдет к зиме более подготовленной, чем российские оккупанты, за счет помощи западных союзников.

Военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что с наступлением зимы на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли.

Кроме того, по его оценкам, если почва зимой замерзнет, танки и тяжелая техника смогут маневрировать, и тогда характер боевых действий останется неизменным. Если будет мягкая зима, тогда техника сможет двигаться исключительно по дорогам.