Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 3 ноября, прокомментировал выводы МАГАТЭ, опровергшее российские фейки о « Грязную бомбу».

Он напомнил, что миссия агентства посетила объекты, которые Россия упоминала в своих фейках о «грязной бомбе», и по просьбе Украины провела проверку.

— Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и получили четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой „грязной бомбы“ не создавал и не создает. И единственное грязное в нашем регионе сейчас – это головы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир, – заявил Зеленский.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии 3 ноября завершили проверки на трех украинских объектах по запросу Украины и не обнаружили никаких признаков незаконной ядерной активности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что МАГАТЭ по итогам проверки не выявило доказательств каких-либо " грязных бомб», а Россия « подтвердила свой статус главного лжеца мира».