Российско-оккупационные войска продолжают выводить отдельные подразделения из северо-западной части Херсонской области. Но пока неясно, будут ли они бороться за сам Херсон.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, ISW приводит слова ставленника оккупантов Кирилла Стремоусова, что российские войска, «вероятнее всего, пойдут на левый берег» реки Днепр.

В то же время аналитики ISW отметили: несмотря на заявления Кирилла Стремоусова, российские войска продолжают готовить запасные позиции на левом берегу Днепра, создавая там оборону. Туда они опрокидывают дополнительные мобилизованные силы.

Кроме того, некоторые элитные подразделения оккупантов, такие как воздушно-десантные силы и морская пехота, остаются на правом берегу Днепра.

— Их полный вывод с севера Херсонской области был бы более четким показателем того, что российские силы не будут воевать за Херсон, город или населенные пункты правого берега, — объясняют в ISW.

В другом обращении Кирилл Стремоусов предположил вероятность боев в Херсоне и севере области в течение следующих двух недель, что противоречит его заявлениям об отступлении.

Ранее сообщалось, что коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный РФ заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины, неоднократно заявлявший, что «Россия в регионе навсегда», уже в этом сомневается.