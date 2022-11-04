Джейк Салливан, фото Getty Images

Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил советник безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину.

Находившийся в Киеве с неанонсированным визитом Салливан признался, что операция по увольнению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.

— У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по увольнению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это, - заявил он.

Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого: «Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло».

Советник безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к нуждам херсонской операции.

— Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украина для завершения этой операции) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы, - заявил он.

Между тем в пятницу Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине.