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Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.
Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил советник безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину.
Находившийся в Киеве с неанонсированным визитом Салливан признался, что операция по увольнению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.
— У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по увольнению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это, - заявил он.
Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого: «Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло».
Советник безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к нуждам херсонской операции.
— Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украина для завершения этой операции) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы, - заявил он.
Между тем в пятницу Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине.
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Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.
Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, заявил советник безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину.
Находившийся в Киеве с неанонсированным визитом Салливан признался, что операция по увольнению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, и также обсуждается вне визита.
— У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по увольнению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это, - заявил он.
Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого: «Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло».
Советник безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к нуждам херсонской операции.
— Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украина для завершения этой операции) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы, - заявил он.
Между тем в пятницу Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета помощи Украине.