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Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.
Об этом пишет Европейская правда.
«Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее насущных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.
Новый пакет помощи включает:
- финансирование модернизации ракет ПВО;
- 45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;
- 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;
- 40 бронированных речных катеров;
- финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;
– тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
В целом с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и свыше 18,2 миллиарда долларов от начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.
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Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.
Об этом пишет Европейская правда.
«Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее насущных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.
Новый пакет помощи включает:
- финансирование модернизации ракет ПВО;
- 45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;
- 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;
- 40 бронированных речных катеров;
- финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;
– тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;
- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
В целом с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и свыше 18,2 миллиарда долларов от начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.