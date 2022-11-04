Министерство обороны США опубликовало полный список вооружений, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Об этом пишет Европейская правда.

«Этот пакет подчеркивает неизменную приверженность США поддержке Украины путем удовлетворения ее насущных потребностей, а также наращивания потенциала вооруженных сил Украины для защиты своего суверенитета в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.

Новый пакет помощи включает:

- финансирование модернизации ракет ПВО;

- 45 отремонтированных танков Т-72Б с усовершенствованной оптикой, связью и броней;

- 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

- 40 бронированных речных катеров;

- финансирование модернизации 250 бронированных машин охраны M1117;

– тактические защищенные системы связи и системы наблюдения;

- финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

В целом с начала правления администрации Байдена США выделили Украине более 18,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 21 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и свыше 18,2 миллиарда долларов от начала непровоцированного и жестокого вторжения России 24 февраля.