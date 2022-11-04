Президент Владимир Зеленский заявляет, что в войне против Украины Россия уже потеряла только в Донецкой области больше людей и боеприпасов, чем в двух Чеченских войнах.

Об этом идет речь в вечернем обращении президента.

— Самые жестокие боевые действия на протяжении всей недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледарь. Держим наши позиции. На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области русская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, видимо, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского общества, - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что россияне «скрыли» и мобилизацию и «просто врут людям, что якобы мобилизационная задача выполнена».

— На самом деле, в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель, - констатировал президент.

Первая чеченская война продолжалась с 1994 по 1996 год, вторая – с 1999 по 2009 год. Точное число погибших русских военных в этих войнах неизвестно.