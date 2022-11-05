Президент России Владимир Путин 4 ноября назвал оккупированный Мариуполь «древним российским городом» и придумал исторические события, которых на самом деле не было.

Об этом пишет Крым.Реалии, проект Радио Свобода.

— Мариуполь — известный очень старый, можно сказать, российский город. Петр Первый там основал, как известно, свою первую военную флотилию, первые победы одерживал, затем Суворов там совершил свои степные походы, а Екатерина Вторая обустраивала эти земли. Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать, — сказал Путин во время церемонии внесения цветов в памятник Минину и Пожарскому в Москве – по случаю Дня народного единства, который отмечался вчера в России.

Древнее казачье поселение в устье Кальмиуса было основано еще в XVI веке. Уездный город Павловск был заложен в 1778 году, то есть в годы правления Екатерины Второй, этот год считается датой основания Мариуполя, соответственно царь Петр Первый никакого отношения к этой территории не имел.