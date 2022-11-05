Пятый президент Петр Порошенко призвал лидеров мировых государств отменить приглашение Владимира Путина на саммит Большой двадцатки, который состоится в Индонезии на острове Бали.

Об этом он сказал в эфире британского Sky News, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

— Мое обращение ко всему миру, особенно к G7 и G20. Я думаю, что странам G20 следует отозвать приглашение Путина посетить Бали. Потому что, пока он будет расслабляться на Бали, именно в то время украинцы, мирные жители будут погибать, будут убиты российскими войсками, — заявил Петр Порошенко.

По его мнению, место Владимира Путина должно быть не на Бали, а в Гааге.

— И это должна быть общая позиция стран Большой двадцатки, среди которых, кстати, Китай и Индия, потому что их роль сейчас очень важна для прекращения войны, — считает он.

Ранее сообщалось, что в войска отправляют тренажер для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которого профинансировал Фонд Порошенко.