Более 10 стран уже поддержали программу подготовки украинских военнослужащих, начатую Великобританией.

Об этом рассказала в интервью «Интерфакс-Украина« чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

— Результат, который я считаю действительно значимым, это количество стран, поддержавших программу тренировок. Это до восьми стран, являющихся фантастическим альянсом из Европы, а также Новая Зеландия, Австралия, США, Канада, — сказала она.

По ее словам, каждый видит эффективность, каждый видит, насколько быстро реагируют приезжающие и проходящие подготовку украинские войска.

— Учеба будет продолжаться, пока мы не достигнем этой цели. Речь уже идет о том, как это может развиваться, в частности, где еще могут проходить тренировки, а также более сложные уровни подготовки. Но для того, чтобы обеспечить базовую подготовку для людей, которые раньше ее не проходили, это действительно хорошо, — сказала Мелинда Симмонс.

Она отметила, что тренировки для украинских военных в Великобритании уже прошли 6 тысяч человек.

Британский посол обратила внимание на то, что Соединенное Королевство является вторым крупнейшим спонсором поддержки Украины после США.

— Около 4 недель назад мы предоставили систему ПВО. Мы предоставили больше артиллерии. Мы все время рассматриваем, как адаптировать запас, чтобы украинцы могли использовать его для защиты от последней волны атак. Мистер Уоллес хорошо понимает, что нужно, — рассказала она.

Симмонс отметила, что британская военная помощь Украине составляет 2,3 миллиарда фунтов.

— В начале процесса мы предоставили NLAW. Конечно, все видели, когда они прибыли в Украину и как эффективно Вооруженные Силы используют их. С тех пор мы предоставляли противотанковое оружие и т.д. Мы помогли обезопасить побережье Черного моря, давали миноискатели. д. Следовательно, мы просто продолжаем идти таким образом, чтобы дело было не только в количестве, но и то, что мы предоставляем, было соответствующим ситуации, — отметила она.

Кроме того, Симмонс обратила внимание на то, что Британия удовлетворена контролем над диапазоном помощи, оказываемой Украине.

—Да, я знаю обеспокоенность США. У меня нет таких опасений. Мы удовлетворены контролем, который у нас над диапазоном помощи, которую мы оказываем. И я не думаю, что нам нужно больше, — заявила она.

Дипломат сообщила, что британско-украинские проекты строительства военных кораблей для ВМС Украины и двух баз ВМС Украины, начатые перед полномасштабной войной РФ, все еще находятся на стадии разработки.

— Однако, конечно, большим приоритетом сейчас работа, которую мы делаем, чтобы помочь сохранить Черное море открытым для Зерновой сделки и помочь ВМС защитить себя прямо сейчас. Обеспечение правильного оборудования, которое поможет сделать это, имеет больший приоритет. Но сделка все еще существует, – сказала Мелинда Симмонс.

Напомним, что в Польше в пятницу начались учения «Пума-22», являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году.