Петр Порошенко сообщил, что партия из 6 бронемашин, купленных в Великобритании, скоро будет в ВСУ. Для этого получены все необходимые лицензии. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.

Об этом сообщает "Европейская солидарность».

— 6 бронемашин с общей законтрактацией 14-ти — штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan — скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию. Еще за 8 бронемашин внесен авансовый платеж и оформляются следующие лицензии, – написал Петр Порошенко в Facebook.

Он добавил, что о поставке машин с властями Великобритании договорились месяц назад.

– Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья — украинская». Эти машины объединяет броня, защищающая от обломков и смерти наших воинов и хорошо давящая русскую. Техника может проезжать окопы до 2 метров ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра. «Шаг за шагом мы усиливаем броню нашей армии. Спасибо волонтерам ОО Дело Общин и каждому, кто присоединился к сбору средств. Вместе мы непобедимы!», - пояснил он.

Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.

В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три члена экипажа. Может преодолевать водные помехи.