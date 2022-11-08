Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас выразил восхищение готовностью украинцев испытывать трудности на пути к объединению с демократическими европейскими странами.

Об этом он написал в твиттере, комментируя результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«90% украинцев верят, что через 10 лет Украина будет преуспевающей страной ЕС. Еще более потрясающих 96% готовы к временным материальным трудностям, чтобы добиться этого. Решительность украинцев продолжает только удивлять», – отметил он.

Напомним, что посол ЕС Мати Маасикас считает, что Украина быстро прогрессирует в борьбе с коррупцией.