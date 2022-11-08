На рынке недвижимости в России рекордно возросло количество объявлений о срочной продаже квартир. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на доклад аналитической службы крупнейшей базы данных недвижимости ЦИАН. Количество россиян, желающих срочно продать свое жилье и готовое снижать цену, возросло на 85% с начала марта.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Первый заметный рост произошел в марте в начале месяца, отмечают авторы доклада. Вторая волна объявлений началась 18 сентября и не спадает до сих пор.

В настоящее время количество объявлений о срочной продаже недвижимости в базе достигло 12,5 тысяч – это рекорд как по общему количеству, так и по доле срочных продаж среди всех объявлений (4%). Больше всего таких предложений – в Краснодаре, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Ради того, чтобы быстрее продать свои квартиры, их владельцы готовы снижать цену ниже рыночной. Максимальные скидки готовы предоставлять покупателям жители Махачкалы (13%) и Владивостока (10%). Москвичи согласны уступить только 3,2% рыночной стоимости своего жилья.