Армия РФ отдает себе отчет, что вряд ли удержит правый берег Днепра на Херсонщине.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, об этом свидетельствует то, что российские войска активно укрепляются на левом берегу реки.

— Но сразиться они должны, потому что должны изобразить хотя бы перед своими руководителями, военно-политическим руководством, что они что-то попробовали, – сказала Гуменюк.

По ее словам, на оккупированной части Херсонщины «достаточно много» российских войск для того, чтобы они «могли расслаиваться и частично сделать вид ухода».

— То, насколько они делают акцент на этом ( выходе – ред.), доказывает, что это им нужный информационный нарратив. Они хотят, чтобы в это поверили. Но это может означать ловушку, – уточнила Гуменюк.

Ранее 7 ноября она заявила, что ситуация на оккупированной Херсонщине остается «сложной и напряженной» из-за маневров войск РФ.

Кроме того, по ее словам, в Херсонской области армия России вновь прибегает к информационному шантажу гражданским, чтобы заставить их покинуть территорию.

Российские войска захватили Херсон в первые дни войны в начале марта.

3 ноября оккупационные силы РФ убрали блокпосты в Херсоне, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич и добавил, что они сделали это, чтобы создать иллюзию выхода из города.

В этот же день сообщалось, что со здания Херсонской областной администрации в оккупированном Херсоне сняли флаг России. В то же время, начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что это может быть провокацией.

7 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные, переодетые в гражданскую одежду, занимают в Херсоне помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев.