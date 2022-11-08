Администрация президента РФ подготовила пропагандистам несколько новых методик, как объяснять россиянам отступление из Херсона. Об этом сообщила Медуза , в распоряжении которой два таких документа, передает ИМИ.

В первой методике отмечено, что херсонское направление «самое сложное для российской армии на текущем этапе спецоперации» (так называют развязанную Россию войну против Украины. – прим . ). Такую ситуацию предлагают объяснять тем, что Украине «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность» своих войск, чтобы «просить новую помощь Западу».

Еще одной причиной возможного отступления российской армии в методике указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на херсонское направление фронта и это якобы угрожает «огромным кровопролитием».

«Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать ловушкой для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой – их просто смоет», – говорится в методике пропагандистов.

Кроме того, пропагандистам рекомендовано отметить, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сравнять Херсон с землей».

Во второй методике, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде следует «обратить внимание» на выступление члена научного совета при Совбезе РФ Анатолия Торкунова. На встрече с Путиным Торкунов вспомнил о Полтавской битве и заявил, что к победе над Швецией Петр «отходил в Полтаву» и именно отступление в конечном итоге привело к «перелому в войне».

Источники в Кремле отмечают, что сейчас российские власти считают сдачу Херсона «нежелательным», но «вероятным» вариантом развития событий на фронте. В то же время некоторые из них отметили, что в целом ситуация в этой части фронта зависит не от Москвы, а от действий ВСУ.