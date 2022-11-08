Российские оккупанты вывезли из Херсонского областного музея имени Алексея Шовкуненко, а также из краеведческого музея экспонаты в течение 31 октября – 2 ноября.

Об этом заявила на брифинге во Львове волонтер, руководитель управления культуры Херсонского горсовета Светлана Думинская во Львове, сообщает Радио Свобода.

– Этот музей находится на одной из центральных улиц города. Машины стояли у музея, а вход в него прикрывали школьным автобусом. Но люди это увидели и зафиксировали. В музее более 10 тысяч экспонатов, а это картины, гравюры, с XVII и XXI века. 4 ноября поступило сообщение из Симферополя, что в их музей привезли экспонаты из Херсона: четыре фуры картин, которые не были даже упакованы. Для российских оккупантов речь о художественной ценности не идет, главное, чтобы забрали с Херсонщины», – говорит Светлана Думинская.

Руководитель управления культуры Херсонского горсовета также рассказала, что вывезены экспонаты из Херсонского краеведческого музея.

— В этом музее есть внутренний двор и туда машиной незаметно могут заехать. К тому же директор музея – предательница, сразу пошла на сотрудничество с оккупационными властями. Мы не знаем, что и куда увезли из этого музея. А там больше 170 тысяч разных экспонатов: краеведческие. книги, античные потолки, домашние алтари, амфоры, скульптуры 4 – 3 тысячелетий до нашей эры, – рассказала Думинская.

24 октября появилась информация, что исчезли бронзовые памятники российским военным командующим – Александру Суворову и Федору Ушакову. Оба постамента стояли в Херсоне с 1950-х годов.

— Их интересует не любовь к Суворову и Ушакову, а то, что памятники изготовлены из бронзы. Исчез памятник Григорию Потемкину, а еще говорилось о том, что вывезли его мощи, которые, по легенде, хранились в одном из храмов Херсона. Однако в 1970 году ученые исследовали эти останки и установили, что они не Потемкина, – добавила она.

Начальник управления образования Херсонского горсовета Наталья Журженко заявила, что в Херсоне оккупанты разграбили все образовательные учреждения, которых насчитывается в городе 151. По ее данным, многие из них скрываются российскими военными.

Учитывая российскую оккупацию региона, а также боевые действия Радио Свобода, нет возможности оперативно проверить эту информацию из независимых источников.

Российские войска захватили часть Херсона и областной центр в первые дни полномасштабного вторжения, в начале марта.