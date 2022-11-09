Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в том числе Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единодушие для одобрения пакета помощи Украине суммой до 18 миллиардов евро в 2023 году.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

— Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить единодушие, поскольку часть условий, в частности многонационального механизма финансирования, нуждаются в единодушии. Мы будем вести очень интенсивную работу со всеми государствами-членами, в том числе Венгрией. Мы обсудим обеспокоенность Венгрии по этому вопросу и, я надеюсь, найдем решение, – сказал Валдис Домбровскис.

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.