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Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в том числе Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единодушие для одобрения пакета помощи Украине суммой до 18 миллиардов евро в 2023 году.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
— Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить единодушие, поскольку часть условий, в частности многонационального механизма финансирования, нуждаются в единодушии. Мы будем вести очень интенсивную работу со всеми государствами-членами, в том числе Венгрией. Мы обсудим обеспокоенность Венгрии по этому вопросу и, я надеюсь, найдем решение, – сказал Валдис Домбровскис.
Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.
Напомним, активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России. Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывала фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».
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Еврокомиссия будет работать с государствами-членами, в том числе Венгрией, чтобы обеспечить необходимое единодушие для одобрения пакета помощи Украине суммой до 18 миллиардов евро в 2023 году.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
— Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить единодушие, поскольку часть условий, в частности многонационального механизма финансирования, нуждаются в единодушии. Мы будем вести очень интенсивную работу со всеми государствами-членами, в том числе Венгрией. Мы обсудим обеспокоенность Венгрии по этому вопросу и, я надеюсь, найдем решение, – сказал Валдис Домбровскис.
Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен накануне.
Напомним, активисты устроили акцию под посольством Венгрии в Варшаве с целью привлечь внимание к зависимости венгерского премьера Виктора Орбана от России. Активисты принесли под венгерское посольство куклу Путина, у которой из задницы выглядывала фигура Орбана. Участники акции вместе уволили «Орбана» из его «плена».