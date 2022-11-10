Жители маленького канадского городка Пиктон, расположенного в 160 километрах от Торонто, в котором проживают 4 700 человек, собрали средства на восстановление разрушенной российско-оккупационными войсками школы в Киевской области.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

По ее словам, община собрала 102 тысяч канадских долларов или почти 2,8 миллиона гривен в поддержку Украины, в том числе на восстановление школы и закупку медицинских средств.

— Вчера (9 ноября, – прим.) во время «Украинского вечера» обратилась к обществу Пиктона и поблагодарила за их поддержку и фандрейзинг на восстановление школы в Киевской области. И это уже вторая крупная фандрейзинговая кампания в городке, – отметила она.

Напомним, украинский архитектор Николай Зайцев представил проект восстановления разрушенного аэропорта в Николаеве.