Украинский архитектор Николай Зайцев представил проект обновления разрушенного аэропорта в Николаеве, показывает проект Re:Create UA.

Здание предлагают обустроить в форме крыльев птицы, основная часть фасада – стеклянная.

Автор проекта объясняет, что это позволит изобразить аэродром как «воздушные ворота» Николаевской области.

Николаевский международный аэропорт расположен в 13 километрах от черты города. В первые дни полномасштабного вторжения, 27 февраля, российские оккупанты обстреляли аэродром ракетами и попытались захватить его с помощью пехоты.

Очередную попытку захвата аэропорта ВСУ отразили и 9 марта 2022 года.

Николаевский аэродром построили в 1944 году. Долгое время его использовали как военное, а в 1960 году переформатировали в аэропорт гражданской авиации.

Отметим, что летом 2020 аэровокзал впервые за 13 лет принял первый регулярный рейс из Киева. Чтобы это случилось, на ремонт терминала и взлетно-посадочной полосы деньги собирали со всей области — выделили из областного, районных городских и сельских бюджетов.

В течение нескольких лет николаевцы летали отсюда в Турцию, Египет, Киев. Буквально за месяц до начала полномасштабной войны, 23 января, компания Мотор Сич запустила регулярный рейс в Киев, а накануне Николаевскому международному аэропорту заранее согласовали включение в государственную программу развития аэропортов на 2022 год.

Теперь на аэровокзале встречают разбитыми панорамными окнами, разрушенным залом ожидания и пробоинами от снарядов в полу. Несмотря на масштабные разрушения в холле, уцелело пианино — как символ того, что музыка здесь еще зазвучит, а из динамиков будут раздаваться объявления посадок на новые рейсы.



