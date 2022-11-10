Россия испытывает сильное давление в Украине после того, как приказала вывести свои войска из Херсона, и это отступление РФ станет еще одной победой Украины.

Об этом в четверг заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Риме после встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщает Reuters.

- Очевидно, что Россия находится под сильным давлением, и если они покинут Херсон - это будет еще одна победа Украины, - заявил глава Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в ближайшие дни НАТО будет наблюдать, действительно ли российские войска отступят с западного берега Днепра.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ не опровергает и не подтверждает вывод российских оккупационных войск из Херсона: наступление ВСУ продолжается.

Уход российских сил с правобережной Херсонщины будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходящих сил артиллерийским огнем, считает британская разведка.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что заявление России об уходе из Херсона «вряд ли» является ловушкой, чтобы заманить украинские войска в сложное сражение.

В то же время, там предполагают, что некоторые российские подразделения могут остаться, чтобы задержать ВСУ в самом Херсоне. Впрочем, цель этого обеспечить организованный отход как можно большего количества российских войск.