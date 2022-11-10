Генеральный штаб ВСУ не опровергает и не подтверждает вывод российских оккупационных войск из Херсона: наступление ВСУ продолжается.

Об этом свидетельствует выступление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадного генерала Алексея Громова на брифинге 10 ноября.

— Так же, как враг выходил из Киева, Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий, – говорит он.

Алексей Громов отметил, что в Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения оккупантов. По его словам, тем самым украинские защитники «не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству».

— Но сейчас мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ, – добавил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уволили город Снигиревка Николаевской области.

Напомним, в Херсонской области за последние сутки россияне разрушили как минимум 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Уход российских сил с правобережной Херсонщины будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходящих сил артиллерийским огнем, считает британская разведка.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что заявление России об уходе из Херсона «вряд ли» является ловушкой, чтобы заманить украинские войска в сложное сражение.

В то же время, там предполагают, что некоторые российские подразделения могут остаться, чтобы задержать ВСУ в самом Херсоне. Впрочем, цель этого обеспечить организованный отход как можно большего количества российских войск.

Ранее глава Николаевской ОВА, комментируя ситуацию в Снегиревке, рассказал, что кафиры ведут перегруппировку.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины накрыли большую колонну россиян, выходивших из Снегиревки Николаевской области в направлении временно оккупированного Херсона.

Кроме того, была информация, что российские оккупанты могут строить линию обороны в Херсонской области для двух целей: долгих боев или прикрытия для выхода из региона.