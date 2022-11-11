Федеральная полиция Австралии заявила, что масштабную кибератаку на страховую компанию Medibank совершили российские хакеры. Из-за их вмешательства пострадали данные около 10 миллионов клиентов.

Об этом пишет Reuters.

Комиссар федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу обвинил в атаке на Medibank группу киберпреступников, которая, вероятно, ответственна и за другие крупные изломы по всему миру. По его словам, полиция установила имена преступников, но пока не будет их называть.

— Насчет преступников: мы знаем, кто вы. Кроме того, федеральная полиция Австралии имеет значительные успехи в передаче иностранных преступников в Австралию, чтобы они предстали перед правосудием, - отметил он.

Он добавил, что австралийская полиция проведет переговоры с российскими правоохранительными органами по этим людям.

Напомним, Госспецсвязи фиксирует дальнейший рост количества киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры с начала войны.