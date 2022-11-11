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Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос, унизительно ли для Владимира Путина отступление российских войск из Херсона.
Об этом сказал Песков в ответ на вопросы зарубежного журналиста.
Журналист попросил прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление из Херсона – это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительный для него, учитывая, что всего несколько недель назад президент в Кремле на большой церемонии заявил, что Херсон и Россия будут вместе навсегда?
— Послушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, говорящие так, как вы говорите, есть эксперты, говорящие другое. Мы бы не хотели комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается, – прокомментировал Дмитрий Песков.
Также Дмитрий Песков говорит, что Кремль не жалеет о присоединении Херсонской области к своему составу.
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Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать вопрос, унизительно ли для Владимира Путина отступление российских войск из Херсона.
Об этом сказал Песков в ответ на вопросы зарубежного журналиста.
Журналист попросил прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление из Херсона – это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительный для него, учитывая, что всего несколько недель назад президент в Кремле на большой церемонии заявил, что Херсон и Россия будут вместе навсегда?
— Послушайте, много разных экспертов. Есть эксперты, говорящие так, как вы говорите, есть эксперты, говорящие другое. Мы бы не хотели комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается, – прокомментировал Дмитрий Песков.
Также Дмитрий Песков говорит, что Кремль не жалеет о присоединении Херсонской области к своему составу.