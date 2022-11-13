В Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер. В городе продолжают работу группы взрывотехников.

Об этом сообщает глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook.

— Основная угроза (в Херсоне – прим.) заключается в массовом заминировании. 10 групп взрывотехников работают над обнаружением и обезвреживанием взрывоопасных предметов. Один из полицейских саперов получил ранения при разминировании одного из административных зданий Херсона, – рассказал он.

Напомним, почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.