Похитить коллекцию Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко российским оккупантам помогли работавшие там коллабораты.

Об этом сообщила директор музея Алина Доценко в интервью «Украинской правде. Жизнь».

— Весной уже все библиотеки, больницы, учреждения культуры были оккупированы. А к нам впали 19 июля. Знали, что я уехала. Мне потом рассказывали, что пришли трое из ФСБ, трое из полиции вместе с новой директоркой - какая певица из театрального кабака. А вместе с ней – сотрудница музея заведующая экспозиционным отделом Кольцова. Бегавшая по комендатурам и заявлявшая, что директорка лжет и коллекция на месте. Просила помощи попасть в музей. Требовала вооруженную охрану, «как в краеведческом музее». А позже пришла вторая бывшая сотрудница Жилина, которая являлась главной хранительницей. У Жилиной на домашнем компьютере были копии архива, который я удалила со всех носителей, уничтожила на флешках. Я 45 лет жизни отдала, чтобы собрать коллекцию, а люди, которые пили на работе кофе, сдали его оккупантам, – рассказывает Алина Доценко.

Она также добавила, что в конце октября коллаборантки выехали в временно оккупированный Россией Крым.

— В конце октября Кольцова со своей помощницей Буренко отправились в Крым. Я слышала от людей, что поехали принимать наши работы, а здесь остались подающие. Раньше, когда вывозили куда-то на выставки картины, и Кольцова, и Жилина кричали: «Мы же музейщики! Надо транспортировать по нормам – а охрана, а температурный режим? А уровень влажности!?» Сейчас у них на глазах картины забросали в обычные фуры и автобусы. Экспонаты коллекции, на которую дышать боялись, оккупанты «Валили валом – как мусор» – херсонцы, которые видели эту «погрузку», потом писали, что стояли и плакали, – добавила она.

Напомним, российские захватчики разворовали культурный фонд Херсонской области . В оккупированный Симферополь они вывезли ориентировочно 15 тысяч картин четырьмя грузовыми машинами.