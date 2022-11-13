Народный депутат, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Игорь Копытин посетил деоккупированный Херсон.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

— Эмоции зашкаливают, когда ты видишь своими глазами свободный, украинский город! Увольнение Херсона — это не фантастика или счастливое стечение обстоятельств. Это сверхтяжелый труд наших героев. Эта жизнь отдана за то, чтобы в каждом уголке нашей страны радовались тому, что Херсон дома. Так будет с каждым украинским городом и селом — мы отвоюем все. Верьте в ВСУ и помогайте друг другу. Ну а в следующем году у нас будет фантастический сезон арбузов херсонских!, - Написал нардеп.

Напомним, в последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.