Через несколько недель в Николаеве возобновят водоснабжение.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.

— Новость о возобновлении водоснабжения в Николаеве, опубликованная в своем Telegram-канале, получила не только большой общественный резонанс, но и порцию комментариев от «экспертов». Работы по восстановлению водопровода будут следовать за ВСУ и саперами. Об этом и договорились с мэром и губернатором. Относительно насосов и другого оборудования, которое, вероятно, похитила «вторая армия мира», этот вопрос тоже будет решен.

Подытоживая, хочу добавить: Николаев — мой родной город. И если кому-то кажется, что мне придет в голову «хайповать» на вопрос, который болит всем николаевцам, вы ошибаетесь. Всем «экспертам» и диванным комментаторам привет. Через несколько недель, а может и раньше — вода в Николаеве будет. Работаем дальше. На фото, если кто-то не узнал, Киселевка, – сказал нардеп.