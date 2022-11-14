Турция заявила, что не принимает соболезнования США из-за теракта в центре Стамбула. Турецкие правоохранители заявляют, что виновник хотел бежать в Грецию.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

– Мы знаем, где координировалась атака. Мы получили уведомление, данное нам, и мы знаем, что это за сообщение. Мы не принимаем послания с соболезнованиями от американского посольства. Мы никого не изменяем, но больше не можем терпеть эти измены, – заявил он.

При этом министр заявил, что это самый большой теракт в Стамбуле за последние шесть лет. По его словам, только за этот год турецкие правоохранители предотвратили 200 терактов.

Напомним, вчера в центре Стамбула раздался мощный взрыв, правоохранители и власти страны заявили о теракте.

Позже стало известно, что в результате инцидента погибли шесть человек, а более 80 получили ранения. Турецкая полиция заявила, что задержала виновника теракта.