Петр Порошенко передал комплекс БПЛА «Poseidon» проекту «Глаза Арты» разведчикам 131-го батальона, участвовавшего в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

Об этом пишет пресс-служба партии «Европейская Солидарность».

— Пара острых глаз и крепких крыльев — то, что нужно нашим защитникам, чтобы ежедневно уничтожать русскую. Особенно сейчас, когда нужно выбросить их не только из правобережной Херсонщины, но и с левобережной. Это уже не секрет, что важным шагом в ходе последнего этапа операции было освобождение Снегиревки. Первым вошел в этот населенный пункт 131-й разведбат оперативного командования «Юг», – говорит Петр Порошенко.

— Для меня было честью сегодня встретиться с ребятами, пообщаться, пожать руки и передать комплект Poseidon с тремя боевыми «птичками». Наша команда передает усовершенствованный комплекс по обновленному программному обеспечению. Бойцы 131-го разведбата прошли тщательное обучение. И мы их сегодня приветствуем, потому что это первый выпуск нашей совместной программы подготовки операторов для «Посейдона». Сегодня весь юг Украины – в надежных руках, – говорит Петр Порошенко.

Он также напомнил, что комплексы прошли очень строгое испытание в противодействии враждебному РЭБу: «Мы продолжаем модернизацию. А личному составу разведбата я хочу передать слова искренней благодарности от всех украинцев за героические действия по освобождению Снегиревки и освобождению Херсонщины. Мы гордимся вами».

Напомним, Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79-ю ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD , а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.