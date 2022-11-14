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Петр Порошенко передал комплекс БПЛА «Poseidon» проекту «Глаза Арты» разведчикам 131-го батальона, участвовавшего в освобождении Снегиревки и херсонских земель.
Об этом пишет пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
— Пара острых глаз и крепких крыльев — то, что нужно нашим защитникам, чтобы ежедневно уничтожать русскую. Особенно сейчас, когда нужно выбросить их не только из правобережной Херсонщины, но и с левобережной. Это уже не секрет, что важным шагом в ходе последнего этапа операции было освобождение Снегиревки. Первым вошел в этот населенный пункт 131-й разведбат оперативного командования «Юг», – говорит Петр Порошенко.
— Для меня было честью сегодня встретиться с ребятами, пообщаться, пожать руки и передать комплект Poseidon с тремя боевыми «птичками». Наша команда передает усовершенствованный комплекс по обновленному программному обеспечению. Бойцы 131-го разведбата прошли тщательное обучение. И мы их сегодня приветствуем, потому что это первый выпуск нашей совместной программы подготовки операторов для «Посейдона». Сегодня весь юг Украины – в надежных руках, – говорит Петр Порошенко.
Он также напомнил, что комплексы прошли очень строгое испытание в противодействии враждебному РЭБу: «Мы продолжаем модернизацию. А личному составу разведбата я хочу передать слова искренней благодарности от всех украинцев за героические действия по освобождению Снегиревки и освобождению Херсонщины. Мы гордимся вами».
Напомним, Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79-ю ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD , а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.
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Петр Порошенко передал комплекс БПЛА «Poseidon» проекту «Глаза Арты» разведчикам 131-го батальона, участвовавшего в освобождении Снегиревки и херсонских земель.
Об этом пишет пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
— Пара острых глаз и крепких крыльев — то, что нужно нашим защитникам, чтобы ежедневно уничтожать русскую. Особенно сейчас, когда нужно выбросить их не только из правобережной Херсонщины, но и с левобережной. Это уже не секрет, что важным шагом в ходе последнего этапа операции было освобождение Снегиревки. Первым вошел в этот населенный пункт 131-й разведбат оперативного командования «Юг», – говорит Петр Порошенко.
— Для меня было честью сегодня встретиться с ребятами, пообщаться, пожать руки и передать комплект Poseidon с тремя боевыми «птичками». Наша команда передает усовершенствованный комплекс по обновленному программному обеспечению. Бойцы 131-го разведбата прошли тщательное обучение. И мы их сегодня приветствуем, потому что это первый выпуск нашей совместной программы подготовки операторов для «Посейдона». Сегодня весь юг Украины – в надежных руках, – говорит Петр Порошенко.
Он также напомнил, что комплексы прошли очень строгое испытание в противодействии враждебному РЭБу: «Мы продолжаем модернизацию. А личному составу разведбата я хочу передать слова искренней благодарности от всех украинцев за героические действия по освобождению Снегиревки и освобождению Херсонщины. Мы гордимся вами».
Напомним, Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал в 79-ю ОДШБ комплекты шин для итальянских бронемашин SHIELD , а также полностью укомплектованную медицинским оборудованием машину скорой помощи.