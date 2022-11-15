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Платформа UNITED24 запустила продажу последнего тиража браслетов из металла «Азовстали».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Эту партию изготовили из 17-метровых букв «Верю в ВСУ», которые стояли у самого большого флага Украины.
"Вся прибыль от продажи пойдет на флот морских дронов , которые защитят Украину от российских кораблей и их крылатых ракет», - отметил глава Минцифры.
Теперь браслеты можно купить за границей по этой ссылке .
Ранее сообщалось, что в Украине продают браслеты, изготовленные из последней довоенной партии металла Азовстали, чтобы собрать средства для Вооруженных сил.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Платформа UNITED24 запустила продажу последнего тиража браслетов из металла «Азовстали».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Эту партию изготовили из 17-метровых букв «Верю в ВСУ», которые стояли у самого большого флага Украины.
"Вся прибыль от продажи пойдет на флот морских дронов , которые защитят Украину от российских кораблей и их крылатых ракет», - отметил глава Минцифры.
Теперь браслеты можно купить за границей по этой ссылке .
Ранее сообщалось, что в Украине продают браслеты, изготовленные из последней довоенной партии металла Азовстали, чтобы собрать средства для Вооруженных сил.