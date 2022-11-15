Платформа UNITED24 запустила продажу последнего тиража браслетов из металла «Азовстали».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Эту партию изготовили из 17-метровых букв «Верю в ВСУ», которые стояли у самого большого флага Украины.

"Вся прибыль от продажи пойдет на флот морских дронов , которые защитят Украину от российских кораблей и их крылатых ракет», - отметил глава Минцифры.

Теперь браслеты можно купить за границей по этой ссылке .

Ранее сообщалось, что в Украине продают браслеты, изготовленные из последней довоенной партии металла Азовстали, чтобы собрать средства для Вооруженных сил.