Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что власть делает все возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть в нормальную жизнь Херсонщину и Николаевщину.

Об этом сообщил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский .

— Были доклады по освобождению территорий Херсонщины – делаем все, чтобы как можно быстрее дать людям электричество, воду, связь, финансовые и социальные услуги, нормальную медицину. В Херсоне наконец-то снова открываются аптеки, заработала почта, банки, люди получают доступ к интернету. Есть уже 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи. Более 20 деоккупированных населенных пунктов Херсонщины вернули электричество. Николаевщина – то же самое. Возвращаем все, что нужно для обычной жизни. Работаем, чтобы возобновить водоснабжение Николаева. В Снегиревке начата выплата пенсий, - сказал президент в своем вечернем видеообращении.

Ранее сообщалось, что автомобиль «Николаевводоканала» взорвался на противотанковой мини.







