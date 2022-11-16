В среду, 16 ноября, во время ремонта водопровода Днепр-Николаев на мине подорвалась служебная машина МКП «Николаевводоканал».

Об этом сообщили на предприятии.

Автомобиль подорвался в результате наезда на противотанковую мину. К счастью, из работников никто не пострадал.

— Работы по восстановлению централизованного водоснабжения из р. Днепр не прекращены, — отметили на «Николаевводоканале».

Также сообщается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в результате обстрелов двое работников МКП «Николаевводоканал» получили травмы и нанесены убытки предприятию более чем на 26 миллионов гривен.

Напомним, что «Николаевводоканал» предупредил, что работы по замене шести метров поврежденной трубы, из-за которой отсутствует водоснабжение в городе, продолжаются.