В Бельгии не хватает места для приема беженцев – случаи, когда прибывшим украинцам приходилось ночевать в приютах для бездомных или на железнодорожном вокзале Брюсселя.

Об этом сообщило издание VRT.

По данным брюссельской организации SamuSocial, которая занимается бездомными, из 100 украинцев, регистрируемых ежедневно в Бельгии, около 40 не могут найти себе место для проживания в эти дни.

— К счастью, украинская община очень активна и поддерживает, поэтому большинство людей имеют планы и находят решение. Другие, к сожалению, часто ночуют в здании Южного вокзала Брюсселя или в наших приютах для бездомных, – говорит представительница SamuSocial Магали Пратте.

Она напомнила, что в Бельгии за размещение украинских беженцев отвечают именно регионы – Брюссель, Фландрия и Валлония.

— Например, в Валлонии, очевидно, есть еще свободные места, но многие беженцы не знают об этом и поэтому едут в Брюссель, — добавила она.

Кроме того, в южном вокзале Брюсселя подтверждают, что иногда беженцы из Украины действительно ночевали у них, но говорят, что это люди, которые поздно прибыли и еще не успели зарегистрироваться.

Представительница правительства Бельгии Николь де Мур, отвечающая за вопросы беженцев, признает проблему с переполненными убежищами, но подчеркивает, что ответственность за это несут регионы.

— Если этого не происходит, то приют будет естественно заполняться. Особенно в Валлонии, где изначально не хватало мест, но сейчас есть обязательство создать больше мест для приема беженцев, подчеркнула она и отметила, что в этом плане ситуация улучшается.

18 ноября стало известно, что российских музыкантов Евгения Горбунова и Сергея Храмцевича из группы «Интурист» не пустили в Брюссель из-за «подозрительного вида», они будут находиться в изоляторе в аэропорту до 20 ноября.