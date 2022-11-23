В областной больнице Херсонской области скончался 13-летний мальчик, получивший ранения во время атаки российско-оккупационных войск.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам главы ОВА, мальчик вместе с отцом возвращался домой из церкви, когда россияне открыли артиллерийский огонь.

Также в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали еще два ребенка: один мальчик остался без руки, другой получил ранение живота.

Напомним, жители недавно освобожденной Снигиревки рассказали о том, как их пытали российские оккупанты, как грабили город и чем угрожали.