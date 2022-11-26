Чехия ожидает зимой новую миграционную волну из Украины, но сможет принять только десятки тысяч беженцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан, сообщает «Чешское радио».

По его словам, это связано с отсутствием мест размещения людей, а также ограниченными возможностями социальной системы и системы здравоохранения.

Ракушан добавил, что сейчас в Чехии находится от 355 до 390 тысяч украинцев, то есть от 3,4 до 3,7% населения Чехии. Количество выданных виз временной защиты уже достигает 460 тысяч.

В то же время, как отметил министр, текущий наплыв беженцев невелик, и ни один регион не испытывает избыточной нагрузки.

— Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой, — объяснил Вит Ракушан.

Пока правительство страны готовит сценарий кризисного типа размещения, поскольку, по словам Ракушана, другого типа жилья не будет. Поэтому он отметил, что нужна помощь всего Европейского Союза и стран-членов, которые не так перегружены как Чехия.

Напомним, министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен предполагает, что в результате российских атак увеличится количество украинских беженцев.