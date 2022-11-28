В оккупированном Россией Мариуполе русская армия обустраивает склад боеприпасов вблизи одной из местных школ.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

— Оккупанты начали обустраивать склад с боеприпасами на территории уничтоженного Центрального рынка. В самом центре города. В 100 метрах от школы №65, которую сами используют как главную пиар-точку. Прикрыться гражданскими. Никогда такого не было и вот снова, – отметил он.

Напомним, оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.