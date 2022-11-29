В КП «Николаевводоканал» призвали жителей города сделать запас воды для бытовых нужд в связи с нестабильной ситуацией в энергетической сфере и опасностью новых вражеских ударов по критической инфраструктуре.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Представители власти и наши защитники ежедневно предупреждают, что на всей территории Украины сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры. Все производственные подразделения нашего предприятия работают только посредством электроснабжения. Так что нет света — нет и воды! Поэтому обращаемся к вам с просьбой сделать запас воды для бытовых нужд. Ситуация в системе электроснабжения очень сложна, и нам нужно быть готовыми к любому сценарию. Главное, что мы несокрушимые», — говорится в сообщении.

Напомним, во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию МКП «Николаевводоканал», расположенную в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков восстановили высоковольтную линию, которая позволит заживить потребителей Херсонщины и поможет восстановить водоснабжение Николаева.